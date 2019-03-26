Нацгвардія за п’ять років існування втратила на Донбасі понад 200 військових, — МВС

Поранених або травмованих на війні — 812 бійців.

«Трохи цифр до першої 5-ї річниці Національної гвардії України: 45 тисяч особового складу (законом передбачено збільшення при необхідності до 60 тисяч); 34 495 тис. учасників бойових дій; 1364 відзначені державними нагородами, в тому числі 188 посмертно; три Героя України (посмертно) — генерал-майор Сергій Кульчицький, лейтенант Богдан Завада, солдат Євген Тельнов; всього — 219 загиблих в АТО і ОНС; 812 поранених та травмованих на війні; 14 зниклих безвісти», — написав Шевченко.

Зазначимо, що в Україні сьогодні, 26 березня, відзначається День Національної гвардії.