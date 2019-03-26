Супрун розповіла, як отримати компенсацію за заподіяну здоров’ю шкоду

Відповідачем завжди є роботодавець — заклад охорони здоров’я або лікар-ФОП
«Фіксація таких скарг — дуже корисний інструмент. Він допомагає довести, що в конкретній лікарні дійсно були випадки порушення прав пацієнтів», — йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, кращий варіант – письмове звернення. Якщо приносьте особисто заяву, попросіть зареєструвати його, а якщо відправляєте поштою, рекомендованим листом. При зверненні через електронну пошту – вказуйте електронну адресу, куди має прийти відповідь.
Уляна Супрун поінформувала, куди звертатися зі скаргою, що потрібно вказати в заяві, скільки часу може розглядатися звернення і що робити, якщо ви не згодні з рішенням, яке отримали.
Що потрібно вказати в заяві:
- ПІБ;
- Місце проживання;
- Суть питання і чітке формулювання вимог, якщо ви хочете бути присутнім при розгляді – вкажіть це;
- Підпис і дату.
Куди звертатися зі скаргою:
- До головного лікаря з письмовою заявою (попросіть зареєструвати його);
- Якщо ситуацію не вдалося вирішити, зверніться до департаменту або управління охорони здоров’я вашого міста або області;
- Якщо знову не вдалося залагодити ситуацію – телефонуйте на гарячу лінію місцевих органів виконавчої влади;
- Якщо ситуація залишається невирішеною, зверніться на гарячу лінію уряду по телефону 1545.
- Також можете звернутися в Інспекцію з питань захисту прав споживачів (це завжди безкоштовно).
- Якщо ні на одному з етапів не вдалося залагодити ситуацію, пацієнт має право звернутися до суду. За безкоштовною правовою допомогою можна звернутися в Центри з надання безоплатної правової допомоги.
Що робити, якщо ви не згодні з рішенням, яке отримали після своєї скарги:
- подати скаргу до органу або посадовій особі вищого рівня;
- подати скаргу в місцевий департамент охорони здоров’я;
Звертатися можна протягом місяця, після того як вас ознайомили з рішенням.
Звернення можуть розглядати:
- до 15 днів (якщо не потребує додаткового вивчення);
- до 30 днів (якщо потрібне додаткове вивчення);
- до 45 днів (якщо вивчити обставини неможливо в 30-денний термін).