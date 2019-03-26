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20 тисяч залізничників виїхали на заробітки за кордон за останніх два роки

26.03.2019

Починаючи з 2016 року з Укрзалізниці пішло близько 20 тисяч працівників, які поїхали на заробітки за кордон.

«З 2016 року поїхало близько 20 тисяч залізнодорожних спеціалістів», — заявив Кравцов.

За його словами, найбільш болючим є втрата компанією машиністів, оскільки для підготовки цих фахівців Укрзалізниця витрачає найбільше ресурсів та часу.

Як повідомляють в Укрзалізниці, рівень заробітних плат українських залізничників є одним з найнижчих на пострадянському просторі.

«У нас зарплати нижчі, ніж в Білорусі приблизно на 20%, ніж у Росії — на 20-25%, Казахстані — на 10-15%. Гірша ніж в Україні ситуація лише в Узбекистані», — заявив Кравцов.

Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця планує закрити 301 вантажну станцію через значні витрати на їхнє обслуговування.

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