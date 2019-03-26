Хороших людей у світі більше, ніж поганих — вчені

Вчені виділили шість основних рис характеру, три з яких віднесли до умовно світлій стороні, а три – до темної.

Темна тріада особистості — це група рис, яка включає в себе нарцисизм, макіавеллізм (Політика, заснована на нехтування нормами моралі, на культі грубої сили для досягнення своїх цілей. — Ред.) і психопатію. У антонимичную світлу тріаду вчені включили гуманізм, кантіанство (Люди сприймаються не як засіб досягнення мети, а як самоціль. — Ред.) і віру в добро.

Спочатку добровольці відповідали на традиційні питання про рівень освіти, фінансової сторони життя, сімейний стан і т. д. Потім психологи по черзі виміряли переважання у них темних і світлих рис.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Вчені відзначають, що світла тріада не виключає темну, і навпаки. Людина може володіти ознаками обох груп чорт, але одна з них неминуче переважає.

Виявилося, що в середньому люди в 1,3 рази ближче до світлої тріаді, ніж до темної. Справжніх «злодіїв», тобто людей з абсолютним переважанням темної тріади, у вибірці не було.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені знайшли спосіб визначити рівень харизми людини.

За матеріалами Knife.media

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