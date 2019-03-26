У Сумах засуджено екс-поліцейську, яка побила до кам’яного чоловіка

Екс-патрульна, яка застосувала фізичну силу відносно чоловіка, що знаходився в стані алкогольного сп’яніння, засуджена Заречним районним судом міста Суми.

Жінку визнали винною у перевищенні повноважень і засудили до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Крім того, її позбавили права займати ряд посад чи займатися певною діяльністю протягом трьох років. Лейтенантом поліції вона теж більше не є.

Всьому виною подія, що сталася 13 травня минулого року. В той день поліцейські приїхали за викликом і побачили п’ятому кам’яного чоловіка, що сидить на лавці.

Правоохоронець стала бити людину. Він не чинив опору. Удари ногою наносилися по нозі потерпілого. Крім того, поліцейська наступала чоловікові на ногу. Таку поведінку жінки було зафіксовану на відео очевидцями і викладено в Інтернет.