У Криму не залишилося жодної школи з українською мовою навчання

За результатами моніторингу Кримської правозахисної групи, в окупованому Криму не залишилося жодної школи, у якій вивчення усіх предметів ведеться українською мовою.

“Міністерство освіти Республіки Крим” повідомило, що в 2018-2019 навчальному році в Криму навчається понад 2 млн. дітей. З них 6, 1 тис. (3,1%) навчаються кримськотатарською мовою і 249 (0,2%) — українською.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Криму працює 15 шкіл з кримськотатарською мовою навчання і одна школа з українською мовою. Додатково заявлено, що в п’яти школах є вісім класів з українською мовою навчання.

Однак правозахисники встановили, що в школі № 20 в місті Феодосії, яка заявлена як школа з українською мовою навчання, за інформацією батьків, навчання з усіх предметів ведеться російською мовою. Українська мова залишився тільки як окремий предмет у деяких класах.

Зі шкіл, в яких нібито є класи з українською мовою навчання, тільки в “Сімферопольської академічної гімназії” діють подібні класі.

У “Гімназії № 11 ім. К. А. Треньова” у Сімферополі українська мова викладається як факультатив, а вивчення всіх предметів проводитися російською мовою, і вивіска на вході до навчального закладу тільки російською мовою.

“У Криму не залишилося жодної школи, в якій вивчення всіх предметів ведеться українською мовою. Класів з українською мовою навчання також значно менше, ніж заявлено окупаційною владою. Школи, які офіційно заявлені як школи з кримськотатарською мовою навчання, фактично такими не є, а навчання в них ведеться як кримськотатарською, так і російською мовою “, — йдеться в повідомленні.