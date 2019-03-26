Кандидата в президенти Руслана Кошулинського викрили у співпраці з Порошенком і дружбу з оточенням Януковича

До закінчення виборчої кампанії залишилося менше тижня, а з окремими претендентами на пост президента українці толком не встигли познайомитися. У їх числі – представник політичної партії “Свобода” і так званий “єдиний кандидат від націоналістів” Руслан Кошулинський.

Його агітаційну кампанію складно назвати активною. При цьому в соціальних мережах навіть прихильники “Свободи” почали звинувачувати Кошулинського в тому, що своєю бездіяльністю він “злив” всю кампанію українських націоналістів і дав “зелене світло” кандидатам від нинішньої влади.

Купуючи газ за споживчими цінами, встановленими державою, Курченко продавав його підприємствам за ринковою вартістю: тобто, в кілька разів дорожче. Таким чином Курченко “заробив” 14 млрд грн. Схема Онищенко була аналогічною, але підконтрольні йому фірми-прокладки укладали договори про спільну діяльність з ДП “Укргазвидобування”. Таким чином Онищенко отримував не тільки різницю з продажу (купував газ по 2,6 тис. грн за куб. м, а продавав по 7 тис. грн), але і 50% від спільної діяльності. Заснована Кошулинським “біржа” в обох цих аферах виконувала роль фірми-прокладки: саме через неї здійснювалися махінації Онищенко і Курченко.

Очевидно, що саме загроза “дати хід” кримінальних справах з ТБ “Універсальна” є тим самим важелем додаткового тиску влади на Кошулинського, який змушує його підігравати на виборах діючому президенту і “зливати” прихильників націоналістичних політсил.

Крім того, напередодні виборів користувачі мережі згадали кандидату від “Свободи” ще один делікатний момент з його біографії, а саме – бізнес його дочки Іванни, яка на сьогоднішній день контролює активи столичного кінотеатру “Зоряний”. Яким чином об’єкт перейшов під управління родички Кошулинського – невідомо, але до цього він належав структурам, наближеним до Януковича. Складно уявити, що ця історія ніяк не пов’язана з тим, що раніше Він був членом “Партії регіонів” і близько спілкувався з оточенням Януковича.

Сам Руслан Кошулинський скандальні заяви в мережі поки ніяк не прокоментував. Втім, технічний характер участі цього кандидата у президентських виборах вже не вимагає додаткових доказів: це видно неозброєним оком.