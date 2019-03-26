Заява Луценка стало приводом для початку розслідування в США крадіжки 1,8 млрд доларів Байденом і Коломойським

У США набирає обертів новий скандал, і цього разу не обійшлося без представників України. Відправною точкою стали заяви, зроблені генеральним прокурором Юрієм Луценко в інтерв’ю виданню The Hill.

Зокрема, Луценко у другій частині свого інтерв’ю говорить, що звільнення екс-генпрокурора Віктора Шокіна пов’язана зі справою компанії Burisma, де в раді директорів з 2015 року працює син Джо Байдена – Хантер. Нагадаємо, компанією Burisma володіє колишній міністр екології часів Януковича Микола Злочевський.

За словами генерального прокурора, згідно з документами справи, члени ради директорів Burisma отримали 17 млн доларів сумнівного походження. А справу в компанії після звільнення Шокіна передали в настільки улюблене посольством США НАБУ, де його по-тихому закрили. Варто відзначити, що глава НАБУ Ситник, нещодавно викритий у шпигунстві проти Трампа, завжди користувався особливою прихильністю адміністрації Обами.

Тобто, виходить, що віце-президент США дозволяв собі втручатися в справи України заради того, щоб його син міг і далі наживатися на, очевидно, вкрадені в українців засобах.

Втім, не зайвим буде згадати й інші «подвиги» Байдена в Україні. Процитуємо абзац зі статті PJ media:

За даними авторів, ці гроші надійшли від МВФ на рахунки в «Приватбанку», тоді ще належав Коломойському, а потім зникли. Причому, у статті говориться, що, за даними «Наших Грошей», «ця угода на 1,8 мільярда доларів з допомогою підроблених контрактів була просто операцією по відмиванню коштів».

Так, ця тема і раніше фігурувала в американських ЗМІ, але тепер вона отримала нові підтвердження, і прихильники Дональда Трампа вже говорять про початок розслідування. А ми можемо говорити про фактично хабарі, які отримував Джо Баден від українських олігархів. З якими він робив «маленький», але дуже незаконний «бізнес».

У сухому залишку ми отримуємо ось таку дивну підтримку України з боку адміністрації Обами: підтримуємо, але не всіх, а тільки тих, хто з нами працює. І тримаємо їх на короткому повідку». І в цьому контексті, до речі, варто звернути увагу на обережні (поки що) заяви все тих же прихильників Трампа: «Тепер ми розуміємо, чому Обамі було ДОБРЕ, коли Путін забрав Крим, і чому він не направляв Порошенко військову допомогу».

Руслан Якушев