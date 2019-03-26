Вчені виявили ознаки нейрогенеза в мозку дорослого

Нейрогенез – це процес утворення нових нервових клітин у мозку. Раніше вважалося, що нервова система людини статична і не здатна до регенерації. Але той факт, що у деяких тварин нейрогенез відбувається навіть у зрілому віці, не давав спокою вченим.

Дослідники з Центру молекулярної біології імені Северо Очоа в Мадриді розглянули зрізи посмертного мозку 13 раніше здорових людей у віці від 43 до 87 років під мікроскопом і виявили тисячі нових нервових клітин. Ці клітини перебували в частині гіпокампу, званої зубчастої звивиною, де ймовірно і народжуються нові нейрони.

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У зразках мозку 45 осіб з хворобою Альцгеймера цих клітин було менше, що свідчить про те, що нейрогенез також може бути пов’язаний з нейродегенеративних захворюванням.

Більшість зразків мозку, використаних у дослідженні, були вивчені протягом 10 годин після смерті донора і провели не більше 24 годин в хімікати, який зберігає тканини. Найімовірніше, ці фактори і допомогли виявити нові нейрони.

У деяких більш ранніх експериментах, в яких використовувалися зразки, які були оброблені пізніше після смерті донора і довше перебували в хімічну речовину, ознак нейрогенеза виявлено не було.

За матеріалами Science News.

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