Відомий блогер підтримав кандидата в президенти Ригованова

Кандидат в президенти України Руслан Ригованов іронічно відповів відомому блогеру Роману Шрайку, який виступивши з підтримкою його кандидатури на виборах.

Блогер Роман Шрайк написавши пост з іронічним відео на підтримку Ригованова Руслана, де в жартівливій формі закликав вступати у “РиКоманду”.

“Я вирішив підтримати кандидата в президенти Ригованова Руслана! Вступайте в РиКоманду”, – написав блогер Роман Шрайк.

Кандидат Ригованов відповів на підтримку також з іронією.

“Вау спасибі! Нормальний початок формування людства… Одне питання, чому такий “сполох” ?? “Нежданчик” з рейтингами? Ну так людиною треба бути”, – відповів Руслан Ригованов на посаду Романа Шрайка.