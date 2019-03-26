Скандал з нерухомістю в Болгарії: звільнилися ще два міністри

Прем’єр-міністр прийняв відставку чиновників.



Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов прийняв відставку заступників міністрів енергетики і молоді та спорту у зв’язку зі скандалом з заниженими цінами на нерухомість топ-політиків.

Зокрема, у відставку подав заступник міністра енергетики Красимір Пирванов. Таке рішення він прийняв на наступний день після того, як стало відомо, що він є власником квартири, придбаної за ціною значно нижче ринкової. Зокрема, у його власності перебуває квартира в Софії площею 149 м2, яку він купив за ціною 616 євро за м2.

Подала у відставку і заступник міністра молоді та спорту Ваня Колєва, хоча і стверджувала, що придбала свою квартиру за ринковою ціною і навіть брала кредит на її купівлю

Раніше стало відомо, що низка впливових політиків з правлячої партії ГЕРБ виявилися втягнутими в скандал із заниженням вартості елітного житла.

23 березня у зв’язку зі скандалом подав у відставку міністр юстиції Цецка Цачева. Цачева – власниця квартири площею 200 м2 в престижному районі Софії, придбаної за ціною значно нижче ринкової. Сама Цачева стверджує, що квартиру набула цілком легально, після того як побачила будівельні роботи на місці майбутнього будинку і сконтактувала з забудовником.