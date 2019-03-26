У Києві «замінували» офіс Анатолія Гриценка

Вдень у вівторок, 26 лютого, поліція оточила офіс кандидата в президенти України Анатолія Гриценка у Голосіївському районі столиці через повідомлення про мінування.

Невідомий зателефонував на номер 102 і повідомив, що вчора вони зі знайомим розпивали алкоголь, і той розповів йому про мінування офісу Анатолія Гриценка. Зловмисник навіть показав пакет з пристроєм, схожим на вибухівку.

На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління та фахівці профільних служб. Вони евакуювали всіх людей із «замінованого» будівлі і ретельно оглянули всі приміщення і прилеглі території. В ході перевірки небезпечних предметів так і не виявили.

Зараз правоохоронці намагаються встановити особу людини, яка повідомила про замінування, та його товариша, який планував вчинити злочин. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.