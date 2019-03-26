Хабарі в «Київгазі»: скільки потрібно дати «на лапу» за один папірець

Монополії в Києві породили величезну корупцію. Яскравий приклад – «Київгаз»: дана компанія займається розподілом і транспортуванням газу в Києві.

Крім цього, «Київгаз» здійснює проектування, будівництво і ремонт підземних і наземних газопроводів, обслуговує котельні, встановлює лічильники. І є монополістом з видачі технічних умов для приєднання до газорозподільної системи. На ось цьому, здавалося б, абсолютно незначному моменті керівництво компанії робить мільйони гривень, які осідають у них в кишенях.

Фактично ж протягом майже десять років контроль над «Київгазом» зберігає команда Юрія Бойка – скандально відомого екс-міністра енергетики та вугільної промисловості, нещодавно їздив разом з кумом Путіна Віктором Медведчуком в Москву і зустрічався там з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим. У 2010 році вдалося проштовхнути на посаду голови правління «Київгазу» свого зятя Сергія Горового. Льовочкін і Бойко – давні компаньйони, так що поява колишнього глави Адміністрації президента часів Януковича в цій історії абсолютно не дивно. Інша справа, що після Революції гідності було б логічно прибрати даних персонажів з «Київгазу», які перетворили компанію в свою «кормушку». Але цього за п’ять років так і не сталося.

Але повернемося до історії з технічними умовами. У нашому розпорядженні виявилися суми хабарів, за які керівництво «Київгазу» готовий видати відповідні дозвільні документи на підключення того чи іншого юридичної особи до газорозподільної системи.

Так, заради «затвердження» технічних умов для підключення газу до нового будинку на бульварі Дружби народів, 2 власникові довелося викласти «мимо каси» 50000 доларів США. За «правильне» ТУ по виносу газопроводу на вулиці Предславинській замовник ТОВ «Скайпроджект» відвалив 40 тисяч доларів.

Дійшло до того, що за документи для реконструкції вузла обліку газу фабриці «Рошен» довелося дати хабар у розмірі 100 тисяч грн – абсолютно унікальна ситуація, коли компанія чинного президента країни змушена платити «на кишеню» ділкам, які представляють проросійський табір.

Найдорожче обійшовся винос газопроводу на проспекті Перемоги, 72 – в «Київгазі» запросили за техумови 2000000 грн, щоб підключити РК «Happy House». По-іншому газ завести в нові будинки виявилося неможливо.

При цьому заради прибутку «Київгаз» готовий працювати за межами ліцензійної території. Приміром, як можна побачити з документів, вони видали ТУ у селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області. Це – інша юрисдикція, але нинішньому керівництву «газовиків» це не перешкода.