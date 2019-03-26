Сумновідомий екс-голова Держгеонадр за квотою ВО Свобода та креатура спонсора цієї партії одіозного кримінального авторитету «Пупса» Дмитро Кащук підчищає з Гуглу згадки про свою злочину діяльність.

Так за фейковим зверненням з пошуку видалили інформацію про кримінальні справи проти Кащука, за розкрадання та мародерство на родовищах бурштину, яке «кришував» Дмитро Кащук. Редакція надає видалену новину у повному обсязі, аби освіжити пам’ять про злочинні дії цього посадовця.

Колишній голова Державної служби геології і надр України Дмитро Кащук причетний до масштабних корупційних схем. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Слідчих зацікавило, як за останні кілька місяців чиновник і його підлеглі змогли довести до банкрутства ДП «Бурштин України». Згідно з даними СБУ, в серпні 2014 колишні чиновники Держгеонадр, у тому числі його голова Кащук, разом з керівниками державного підприємства уклали завідомо збиткові угоди з підконтрольними їм структурами нібито з геологічного вивчення родовища бурштину на території Рівненської області.

При цьому ніяких наукових робіт не робили. Навпаки, під поглядом геологічної розвідки шахраї налагодили видобуток дорогоцінних каменів. Кошти від реалізації не облікованого бурштину розподілялися між учасниками протиправної оборудки. Швидше за все, на корупціонерів вийшли завдяки іншій резонансній затриманню. На початку квітня спецслужб викрили банду, що займалася контрабандою бурштину в Угорщину. У неї, зокрема, входили депутати Виноградівського міськради. Цілком імовірно, що бурштин смороду могли закуповувати в Рівненській області. У підсумку незаконний видобуток і реалізація корисних копалин призвела до поглиблення банкрутства держпідприємства, так як воно не отримувало дохід від продаж. Природно, що Кащук, як голова служби, дізнавшись про масштабні порушення і, за даними СБУ, покривав корупціонерів і, ймовірно, отримував гроші від їх підпільної діяльності.

Корумпована свобода

Цікаво, що чиновника на посаду призначили вже після революції, в явились в місті у 2014 року по урядовій квоті ВО «Свобода». Біографія Кащука дуже цікава. Так, у грудні 2010 року він обіймав посаду начальника управління інвестиційної політики Львівської ОДА, яка було створена губернатором-регіоналом Василем Горбалем. До цього Кащук був його радником і помічником-консультантом. У 2013 році він став заступником директора автотранспортного підприємства «Фіакр-Львів», а після нетривалого часу працював на Chevron.

Нові проблеми у Держгеонадрах почалися відразу після призначення ефективного менеджера. Так, ЗМІ ще влітку минулого року писали, що Кащук є довіреною особою спонсора ВО «Свобода» Ігоря Кривецького. За даними порталу ОРД, користуючись тим, що генпрокурором був Олег Махницький, вони почали банкрутувати ДП «Бурштин України». Зокрема, практично всі ліцензіати отримали повідомлення з прокуратури про те, що вони не виконали умов ліцензії. Для вирішення питання бажаючі виходили на Дмитра Кащука, а тієї, з добре налагодженій схемі з відкатами, «розрулював» ситуацію.

Однак це далеко не повний перелік «витівок» екс-глави Держгеонадр. Зокрема, минулого року Кащук продавши на аукціоні за 27 тис. гривень інформацію геологічного вивчення Олегівського родовища лабрадориту в Житомирській області, яку робило підприємство «УКРГРАНРЕСУРС» за 2,5 млн. гривень. Примітно, що фірма «Фіакр-Львів», чиїм співвласником є Лілія Кащук, а засновником «свободівець», голова комісії Львівської міськради з питань природокористування Євген Білінський. Він же — творець фірми «Артіль В. М. Корпорейшн », яка додала до переліку робіт« діяльність у сфері геології та геодезії».

Інша угода з ознаками корупції сталася 12 листопада 2014. Держгеонадра продала два спеціальних дозволи на користування двох діляноку Полтавській і Сумській областях. Ці ліцензії планували виставити на аукціон ще в липні цього року за стартовою ціною 6 млн. і 5,9 млн. гривень відповідно, альо тоді їх зняли з торгів. Під час повторної спроби ціна впала вдвічі. У підсумку дозволу на розробка отримали фірми «Авантаж Енерго» і «Слобіднафта», створені за місяць до аукціону через Сейшельські і панамські офшори. Примітно, що у підприємств на торгах конкурентів не було. Обидві фірми пов’язані з українсько-китайською компанією Kitpred, яку контролюють Цзінь Лінь і Ден Сяосю. Останній вибудовував контакти з урядом Миколи Азарова. Спочатку він, як представник китайської корпорації Dong Feng, заявляв про наміри збирати в Україні китайські авто. Потім як президент Kitpred обіцяв побудувати новий завод у Калуші і запустити львівські шахти. Згодом очолив китайську делегацію, яка прибула знайомити українців з способами зменшення газової залежності.

Дані дії Кащука поки ще не розслідувані правоохоронцями. Примітно, що в грудні 2014 року він звільнився з посади директора Держгеонадр за власним бажанням.