В Івано-Франківській області зловмисник змалював будівля військкомату свастикою

В Івано-Франківській області будівлю військового комісаріату в селі Богородчани обмалювали свастикою.

Зокрема, зазначено, що в поліцію звернувся військовий комісар і повідомив, що виявив на стінах Богородчанського районного військкомату розпису фарбою.

“Поліцейські з’ясували, що подія сталася в ніч з 24 на 25 березня. Завдяки оперативності місцевих правоохоронців, правопорушника розшукано через кілька годин. Мова йде про 48-річного жителя Богородчанського району“, – йдеться в повідомленні.

Зараз зазначене повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства. Вирішується питання про оголошення правопорушнику підозри у вчиненні злочину.

“Зловмисник неодноразово судимий, у 2019 році вийшов з місць позбавлення волі за скоєння аналогічного злочину“, – сказали в поліції.

Там також додали, що виявили ще кілька адмінбудівель в центрі Богородчан з нанесеними написами на фасадах.