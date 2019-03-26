Вбивство Гандзюк: суд розглядає клопотання про зміну запобіжному заходу Мангеру

Шевченківський райсуд Києва сьогодні, 26 березня, розпочав розгляд клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному у замовленні вбивства Катерини Гандзюк.

На засідання суду сьогодні прибули активісти, адвокат Гандзюк – Євгенія Закревська, а також батько Катерини – Віктор Гандзюк.

Справу слухає суддя Лідія Щебуняева. Сторону обвинувачення представляють прокурори Вікторія Калита та Дмитро Боян. Сторону захисту на засіданні представляють адвокати – Андрій Мурашкін, Костянтин Глоба і Андрій Левковець.

РБК-Україна

Адвокат Глоба подає, за його словами, “комплексне клопотання”, зокрема про ті, щоб йому надали годину ознайомитися з клопотанням прокуратури про зміну запобіжного заходу і просити перенести судове засідання.

РБК-Україна

Раніше ми писали про те, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігор Павловський часто телефонував херсонським правоохоронцям у день замасі на активістку та інші важливі для розслідування дні.