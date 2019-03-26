«Луценко зламала не в’язниця, а його кум Порошенко – Тимошенко

Лідер «Батьківщини» та учасник президентських перегонів Юлія Тимошенко вважає, що генерального прокурора України Юрія Луценка «затягнули в темряву».

«Для мене Юрій Луценко — це уособлення історії Шварца „Вбити дракона“. Це той випадок, коли той, хто вбив дракона, перетворився на дракона», — розповіла політик.

За словами Юлії Тимошенко, їй дуже шкода Юрія Луценка, так як вона сприймала його як побратима по політичним репресіям, а тепер не вважає так.

«Тому що, на жаль, його не зламала в’язниця, але його зламали „мідні труби“, його зламав його кум Петро Порошенко, який змусив його жити не за його власним внутрішнім цінностям, а згідно з гнилим правилами», — пояснила кандидат у президенти.

Крім того вона підкреслила, що Юрія Луценка «затягнули у темряву», тому вона докладе всіх зусиль, щоб його повернути «з темряви».