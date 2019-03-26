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У штабі Зеленського заявили, що зібрали команду спостерігачів на вибори з 16 тисяч «діджитал-людей»

26.03.2019

У виборчому штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського заявили, що сформували команду спостерігачів з 16 тисяч осіб.

У повідомленні наголошується: «Ми створили найбільшу команду спостерігачів в історії України!

До нас приєдналося більше 16 000 волонтерів, які вирішили стати офіційними спостерігачами! Таким чином, Ми покрили основний масив великих і середніх виборчих дільниць, які охоплюють 65% виборців. В містах-мільйонниках, обласних центрах, частини районних центрах спостерігачі від ЗеКоманды майже на всіх дільницях!

Наші спостерігачі — це, треба відзначити, діджитал-люди, які будуть знімати, відстежувати, проводити стрім. А головне — захищати результати голосування від фальсифікацій!»

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