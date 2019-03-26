У РПЦ заявили, що в Росії будуть жити китайці і мусульмани

У Росії через кілька десятків років будуть жити китайці і мусульмани. Як «російській державі» Росії «залишилося тридцять років», вважає керівник Патріаршої комісії з питань сім’ї, захисту материнства і дитинства протоієрей Димитрій Смирнов. На його думку, китайці заселять азіатську частину РФ, а мусульмани — європейську.

За словами Смирнова, Росія, білорусь і Україна — вимирають. В інтерв’ю, розміщеному на його сайті, Смирнов також говорить, що сучасну Росію чекає доля Візантії, яка в давнину була «центром світу», а тепер нею «і не пахне». Він нагадав, що собор Святої Софії в Константинополі перетворили в мечеть, після чого додав, що і в Москві з дзвіниці Івана Великого вийде «хороший мінарет».

Смирнов переконаний, що врятувати ситуацію може тільки диво, і привів у приклад легенду про те, що Тамерлану, той, хто мав намір спалити Москву, явилася уві сні Богородиця і він «пошуровал назад». Він додав, що тоді «всі вийшли молитися», а зараз тільки «п’ють, їдять і їздять на рибалку». Смирнов вважає, що вимирання росіян зупинить тільки віра і закликав священиків працювати у цьому напрямку за принципом «роби що повинен, і будь що буде».

Нагадаємо, раніше Смирнов вже говорив, що в РФ в найближчі десятиліття «закінчаться народи», рожающие мало дітей і територію займуть мусульмани. В опитуванні «Росбалта» про збільшення частки мусульман у населення РФ понад 74% респондентів заявили, що стурбовані цим прогнозом. 22% не відчувають занепокоєння від цієї інформації, 3% поки не визначилися. Про те, що через 15 років до 30% населення Росії будуть складати мусульмани, заявив глава Ради муфтіїв Росії Равіль Гайнутдін, виступаючи на науково-практичній конференції «Історія ісламу в Росії: осмислення з поглядом у майбутнє». Раніше фонд «Громадська думка» оприлюднив підсумки соцопитування, згідно з яким число мусульман в Росії становить 7% населення (приблизно 10 млн).