У Франції суд постановив знести особняк вартістю 57 млн євро

Апеляційний суд муніципалітету Екс-ан-Прованс прийняв рішення, що «Шато Дітер» в Грассі, місті на Французькій Рив’єрі, повинно бути знищено.

На даний момент шато займає площу в 3000 квадратних метрів. Раніше це був скромний заміський будинок площею 200 квадратних метрів, який після перебудови Дітера перетворився на палац.

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Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

На території є басейн, вертолітний майданчик і дорога довжиною 600 метрів — все це, як постановив суд, було збудовано незаконно в охоронюваній лісистій місцевості. Дітеру, який також був оштрафований на 450 тисяч євро, загрожує додатковий штраф у розмірі 500 євро за кожен день, що перевищує 18-місячний термін, встановлений французькими судами.

Державний обвинувач П’єр-Жан Горі назвав перебудову власності Дітера «проектом фараона, маренням, абсолютно нелегальними і побудованим незаконно». Горі додав, що роботи велися «порушення правил міського планування, а також правил безпеки і охорони навколишнього середовища» власником, якого хвилюють тільки гроші».

Зі свого боку Дітер сказав, що він готовий знести всі будівлі, які були побудовані без дозволу, і визнав, що припустився деяких помилок.

Судовий розгляд розпочався після поданої сусідом Дітера скарги з-за того, що шато здавали в оренду для зйомок фільмів, а також для весіль, за ціною 50 тис. євро за вечір.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», біля берегів Британії продається острів з маленьким осібно.

За матеріалами «Європейська правда»

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