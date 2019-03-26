NYT: Трійка лідерів президентських перегонів, не зможе ефективно реформувати Україну

Західні партнери протягом п’яти років вкладали гроші в розвиток України, а тепер побоюються того, що наступний глава держави не захоче або не зможе прискорити реформи.

Дипломати сумніваються у всіх трьох рейтингових кандидатів в президенти.

«Ми, звичайно, знаємо, що ми отримуємо з Петром Порошенком. Ми думаємо, що знаємо, що отримаємо з Юлією Тимошенко. З Володимиром Зеленським — ми поняття не маємо», — сказав один представник дипкорпусу.

Однак, як зазначив інший, «всі вони недосконалі».

Захід, як і раніше готовий захищати Україну. Однак інвестори нервують і вказують на нестабільність Києва у проведенні реформ. На тлі тиску Росії і внутрішньоєвропейських проблем боротися з «втомою від України» зацікавленим сторонам все важче.

Спостерігачі відзначають, що в таких умовах президент, слабо налаштований на реформи, може порушити баланс у відношенні країни-агресора. Під загрозу ставиться і міжнародне фінансування держави, і блок країн, що надав українцям безвізовий режим.

«Те, що Україна зараз ризикує, це розбазарювання доброї волі й віри, які вона отримала з 2014 року. Розрахунок уряду полягає в тому, що їм буде надана підтримка, незважаючи ні на що», — сказав один зі співрозмовників видання.

За словами експертів, Порошенко утримав країну від розпаду після окупації Криму, зміцнив армію і провів реформи, такі як в банківській сфері та енергетиці. Проте боротьба з корупцією зайшла в глухий кут. Переважає культура безкарності.

«У Порошенка була дуже чітка лінія, принаймні на папері, щодо опору Росії і її проєвропейського настрою. Він не був ідеальним, але ми його знали, ми мали з ним справу», — сказав європейський дипломат ЄС. Однак принципово важливо, щоб реформи були продовжені будь-яким переможцем.

Як у випадку свого обрання поведе себе Володимир Зеленський ніхто не знає. Дипломатів турбують його відсутність досвіду і можлива залежність від олігарха Ігоря Коломойського. Тривожаться вони і про долю Приватбанку, найбільшого кредитора України.

При цьому на зустрічі з європейськими послами у лютому, кажуть троє співрозмовників, Зеленський знизив враження про себе як про коміка, поставши в якості продюсера і менеджера. Втім, вони відзначили і те, що «він не дуже сильний». Вся надія на те, що «короля» зробить свита-реформаторів.

«Ви не можете чекати багато чого від людини без політичного досвіду», — зазначив експерт.

Крім того, викликають сумніви здібності Зеленського провести свої реформи через парламент, де у нього немає своїх депутатів.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, Зеленський випереджає у другому турі і Порошенко, і Тимошенко.