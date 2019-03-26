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“Де відрубані руки”: в Тернополе тітушки Порошенка побили активістів через незручне запитання, — ЗМІ

26.03.2019

У Тернополі, на Театральній площі, у понеділок, 25 березня, під час візиту Порошенка тітушки напали на активістів, котрі подали напругу у Президента про відрубані руки та розкрадання ЗСУ.

Зазначається, що активістів напередодні запрошували у місцеву СБУ, погрожуючи відкриттям кримінальної справи, у випадку, якщо під час приїзду Порошенка, у Президента запитають про розкрадання Гладковським-молодшим ЗСУ.

Проте місцеві все ж пішли на зустріч із Президентом із плакатами: “Де відрубані руки”. Коли активісти їх підняли, на них одразу напали тітушки, котрі порвали плакати.

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