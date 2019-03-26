Зайцева поміняла адвоката і подала апеляцію

В останній день подачі апеляції у справі про ДТП на Сумської документ подала адвокат, яка не брала участь у процесі.

«26 березня в Київський районний суд Харкова надійшла апеляційна скарга обвинуваченої Зайцевої Е. і її захисника Юлії Плетньової на вирок Київського районного суду Харкова від 26 лютого», — повідомили в прес-службі Київського районного суду.

Що цікаво, апеляцію подала адвокат, яка не брала участь у процесі на стадії розгляду справи в суді першої інстанції. Адвокат Євген Мельниченко, який раніше захищав інтереси Зайцевої в Київському районному суді, був дуже здивований такою рокіровкою.

«Я нічого про це не знав. І наскільки мені відомо, Юлія Козир (ще один адвокат Зайцевої на етапі розгляду справи) теж в цьому не бере участі», — повідомив KHARKIV Today Мельниченко.

Юлія Плетньова не відповідає на телефонні дзвінки. З яким формулюванням подана апеляційна скарга, невідомо.

Нагадаємо, 22 березня захисник Геннадія Дронова Сергій Перепелиця також подав апеляцію, вимагаючи виправдувального вироку для свого клієнта.

До речі, Юлія Плетньова — відома в Харкові адвокат, яка захищає інтереси харківського міського голови Геннадія Кернеса разом з Юлією Козир (на етапі розгляду справи і апеляції у Полтаві).

Нагадаємо, Олена Зайцева повністю визнала свою провину під час суду.