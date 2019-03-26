Медведєву повідомили про затримання Абизова

Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв поінформований про затримання екс-міністра Відкритого уряду Михайла Абизова по справі про розкраданні 4 млрд рублів. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на прес-секретаря прем’єра Олега Осипова.

Як припустив співрозмовник агентства, ситуація стосується, швидше, комерційної діяльності Абизова, а не його роботи в уряді попереднього складу. Осипов додав, що до Абызову пред’являли претензії його бізнес-партнери.

При цьому, у разі, якщо буде доведено, що Абизов зберігав контроль за діяльністю комерційних структур, працюючи при жтом в уряді РФ, то це вже означає порушення закону, додав Осіпов.

Раніше СК РФ повідомив про порушення кримінальної справи щодо колишнього чиновника. За версією слідчих, Абизов з кількома співучасниками шляхом обману акціонерів ряду компаній здійснив розкрадання грошових коштів у розмірі 4 млрд рублів. Гроші згодом були виведені за кордон.

Так, дії фігурантів були кваліфіковані за статтями «Створення і участь у злочинному співтоваристві» і «Шахрайство». Додамо, що колишньому чиновнику за статтею кримінального кодексу про створення злочинного співтовариства «світить» до 20 років позбавлення волі.

Тим часом, за даними джерел ЗМІ, у кримінальній справі стосовно Абизова «можуть з’явитися нові епізоди шахрайства». Джерело ТАСС додає, що слідство буде домагатися його арешту.