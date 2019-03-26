Забруднення екології на мільйони: У Луценка закрили справу проти власників «Гаврилівських курчат»

Генпрокуратура зняла всі підозри з екс-регіонала Сігала і його дружини, які організували незаконні могильники мертвих птахів під Києвом.

Прокурор Генпрокуратури 6 лютого виніс постанову про закриття кримінального провадження щодо забруднення навколишнього середовища холдингом «Гаврилівські курчата» екс-регіонала Євгена Сігала і його дружини.

Зазначається, що справу закрито у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Власників «Гаврилівських курчат» підозрювали у створенні злочинної організації та забрудненні навколишнього середовища, що заподіяло збитків на чверть мільярда гривень.

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У матеріалах слідства прокурори вказували, замість того, щоб зберігати відходи виробництва на спеціально обладнаних майданчиках або утилізувати, у Київській області їх просто закопували на полях стихійних могильниках.

В результаті мешканці прилеглих до птахофабрики сіл Вишгородського району страждали від смороду, зараження поверхневих і ґрунтових вод. Погіршували ситуацію позапланові викиди шкідливих речовин.

У червні 2018 року джерело UA1 в ГПУ повідомив, що справу відкрили не спонтанно, Сігала «вели» вже близько півроку: прослуховували телефони, збирали доказову базу. І тоді було достатньо матеріалу, щоб керівництво холдингу відповіло за законом.

У той же час підозрювані стверджували, що, мовляв, це була вимушена і тимчасова міра. Більше того – суддям показували нібито рішення іншого суду про зняття з них всіх штрафів.