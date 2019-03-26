На львівського поліцейського нацькували собаку, патрульний отримав серйозні травми

Біля Львова водій-порушник пса нацькував на поліцейського. Патрульний екіпаж помітив, що водій авто з іноземною реєстрацією порушив правила — водій не включив поворот на розі вулиць.

Проігнорував вимогу зупинитися, з’їхав з траси, поїхав по бездоріжжю і, нарешті, зупинився біля приватного будинку.

Через мить з хати вийшов, як потім з’ясувалося, батько втікача. Тоді автомобіліст вискочив з машини, забіг у двір, вивів звідти пса і нацькував на патрульних.

«Собака патрульного поліцейського покусала, завдала йому рвані рани ноги, після чого він був госпіталізований у лікарню швидкої медичної допомоги», — повідомив патрульний поліцейський Ярема Ожибко. Виробництво відкрили за насильство щодо працівника правоохоронних органів. Винуватцю загрожує до трьох років в’язниці.