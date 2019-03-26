Перетворимося на «ДНР»-«ЛНР»: Забужко виступила з поважним зверненням до українців

Відома українська письменниця Оксана Забужко застерегла українців від голосування «зло» і «по приколу».

На її думку, такий крок може обрушити країну в прірву і це відбудеться під слоганом «Не знаю, хто там винен у війні, знаю тільки, що жити я став гірше». Саме так свою громадянську позицію пояснив прихильник кандидата «Зе».

«На моє „Ви хоч розумієте, що могли досі взагалі не жити?!“ відмахнувся: „Ой, та кому ми потрібні!“ — тут вже я остовпіла, бо зрозуміла, що говорити що-небудь немає сенсу», — написала Забужко.

Вона вважає, що завдяки таким ось виборцям перед Україною постала реальна перспектива (в разі виходу в другий тур Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко) до кінця року опинитися на місці сьогоднішніх ЛДНР — «з КПП, просунутим на захід, аж до Чопа».