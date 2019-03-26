Летів більше 280 км/год: в мережі сплив страхітливий нюанс про ДТП з мажором в Одесі

Автомобіль BMW X6, який 24 березня в Одесі потрапив у ДТП і забрав життя Шаміля Гаджиєва і Вікторії Кравченко, летів зі швидкістю близько 288 км/год.

Розрахунками поділився у Facebook одесит Вова Шмуклер.

За його даними, ділянка від перехрестя вулиці Семінарської до провулку Матросова довжиною в 130 метрів BMW проїхав за 1.6 секунди.

«Тобто, приблизно 80 метрів в секунду. За розрахунками, швидкість автомобіля BMW X6 за кілька секунд до трагедії – 288 км/год. Я спочатку не повірив, але кілька разів перевірив ще раз», – жахнувся Шмуклер.

Підтверджують скріншоти розрахунку швидкості BMW одесит привів в коментарях

«Молодь, розваги, гонки, драйв, адреналін. Смерть!» – з гіркотою резюмував автор.

Нагадаємо, 24 березня в Одесі автомобіль BMW X6 врізався в припарковану машину, а потім влетів у стовп і загорівся. Внаслідок ДТП 33-річна пасажирка BMW загинула на місці. 22-річний водій був доставлений в реанімаційне відділення місцевої лікарні, де згодом помер.

За кермом BMW був Шаміль Гаджиєв. Загибла пасажирка – Вікторія Кравченко, дочка колишнього власника одеської готелі «Моцарт».

Також у мережі з’явилося відео моменту зіткнення автомобіля BMW X6 з Porsche в Одесі в ніч на 24 березня, в результаті чого загинули Гаджієв і Кравченко.