Трамп назвав провідні ЗМІ “ворогами народу”

Трамп не сказав, про які ЗМІ йдеться.
Президент США Дональд Трамп розкритикував провідні ЗМІ з-за публікацій про його змову з Росією.
“Протягом двох років вони проштовхували брехня про змову з Росією, хоча завжди знали, що змови не було. Вони справжні вороги народу і справжня опозиційна партія!” – сказав він.
“Провідні ЗМІ, будучи корумпованими і недостовірними, під шквалом критики і презирства по всьому світу”, – додав він.
Однак Трамп не сказав, про які ЗМІ йдеться.
Нагадаємо, в результаті дворічного розслідування спецпрокурор США Роберт Мюллер не знайшов доказів змови між Дональдом Трампом і Росією.