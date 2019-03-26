Трамп назвав провідні ЗМІ “ворогами народу”

Трамп не сказав, про які ЗМІ йдеться.

Президент США Дональд Трамп розкритикував провідні ЗМІ з-за публікацій про його змову з Росією.

“Протягом двох років вони проштовхували брехня про змову з Росією, хоча завжди знали, що змови не було. Вони справжні вороги народу і справжня опозиційна партія!” – сказав він.

“Провідні ЗМІ, будучи корумпованими і недостовірними, під шквалом критики і презирства по всьому світу”, – додав він.

Однак Трамп не сказав, про які ЗМІ йдеться.

Нагадаємо, в результаті дворічного розслідування спецпрокурор США Роберт Мюллер не знайшов доказів змови між Дональдом Трампом і Росією.