З Полтави у присутності звільненого Порошенком Головка вирушив літак в перший міжнародний рейс

У вівторок, 26 березня, о 13:10, з аеропорту «Полтава» вилетів перший в історії рейс до Єгипту — чартер до курортного міста Шарм-еш-Шейх.

Наразі рейсі з Полтави у цьому напрямку виконуватимуть раз на тиждень.

Він заявивши журналістам, що прийшов порадіти. Свою відставку не коментував, зауваживши, що обов’язково збере прес-конференцію, де розповість журналістам подробиці скандалу з НАБУ та прокоментує свої подальні плани. А також заявивши, що з політики йти не збирається.

У запланований час «Boeing-737» зі 139 пасажирами на борту вирушив до Африки. На рейс зареєструвалися усі пасажири — мешканці Полтави, Горішніх Плавнів, Кременчука та Харкова. Серед перших пасажирів — чимало дітей.

Рейсі до Єгипту заплановані щовівторка, а з 2 травня туроператор обіцяє літати з полтавського аеропорту ще по одному рейсу на тиждень до турецької Анталії.