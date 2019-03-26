За 2000 агітаторів на округ: ЗМІ публікує пофамильную структуру Сітки Порошенко в Донецькій області

Сітка — це технологія, за якою купуються голоси виборців. Вона існувала на всіх українських виборах. Але тільки на президентських 2019 року набула небаченого розмаху і отримала ряд ноу-хау, придуманих командою діючого президента.

Сьогодні ми дізналися, хто буде курирувати масову скупку голосів на Донбасі, де у Петра Порошенка майже немає підтримки. Але зате є потужний силовий блок, військово-цивільні адміністрації та фактичне безправ’я місцевого населення.

Що таке #Сітка

Суть технології — видати гроші не всім бажаючим продати голос, а лише тим, хто потенційно готовий проголосувати за Порошенка або ж схиляється до цього. Ну, або хоча б поділяє цінності, задекларовані президентом: НАТО, ЄС, «армія, мова, віра».

Тоді є шанс, що отримав гроші людина не «кине», а поставить галку навпроти потрібної прізвища. Все мистецтво «Сітки» в тому і полягає, щоб налаштувати цей «націлювання» — вловити в свої мережі саме цих людей.

Для цього тисячі проплачених «волонтерів» проводять соцопитування по українських містах і селах, де з допомогою навідних питань («Поддерживете ви вступ до НАТО та ЄС?») відбирають потрібну аудиторію.

Мета такого опитування — збір персональних даних людей. Тих, хто дав «правильну відповідь» починають потім обробляти співробітники колл-центрів, мета яких — привести людей на вибори. І якщо потенційний виборець вагається — чи йти на дільницю чи ні — йому пропонують матеріальне заохочення. Яка може бути оформлена як державна допомога (через програми соціальної підтримки місцевих і обласних рад), так і просто «чорним налом».

Паралельно, користуючись доступом до баз «Укрпошти» та державних банків, аналітики штабів виокремлює малозабезпечених і пенсіонерів — тих, кому більше потрібні гроші і хто в цілому більш дисципліновано ходить на вибори. Дані, зібрані «Сіткою», накладаються на ці бази — таким чином інформація про «жертву» доповнюється і переуточняется.

Вся ця система працює на базі штабів БПП, помічників депутатів від цієї фракції в Раді, так і в місцевих радах. Курирують округу безпосередньо впливові депутати Блоку Порошенко або призначенці президента в регіонах.

Як це працює на Донбасі

Судячи з таблиці, яка опинилася в розпорядженні «Країни», головні куратори #Сітки в Донецькій області — це нардеп Сергій Березенко, голова фракції БПП в парламенті Артур Герасимов (виходець з Донецької області) і глава Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

Судячи за цими прізвищами (Березенко — один з основних кураторів «Сітки» по всій країні), густонаселена Донеччина знаходиться в пріоритеті у команди президента.

Область розбита на вісім округів. У кожному працюють близько двох тисяч агітаторів. Виняток становить 58-й округ у Маріуполі — там їх чомусь поки тільки 500.

У керівників округів по лінії #Сітки зазвичай в районі 10-15 керівників напрямів і найближчих помічників. Це називається «Окружний агітаційний штаб». На базі деяких штабів (але не всіх) працюють колл-центри.

Крім того, у складі штабу зазвичай є тренера і незмінно «групи контролю» — мабуть, безпосередні керівники агітаторів.