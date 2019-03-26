Ватажок «ЛНР» Пасічник заявив, що не хворіє і пообіцяв частіше заходити в Twitter

В окупованому Луганську ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник провів телефонну лінію з нібито жителями вільної України.

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

«Сьогодні перший раз я буду відповідати на питання мешканців, які проживають на території, підконтрольній владі. Я хочу, щоб ті негативні чутки та образи про життя в «ЛНР» були розвіяні», — сказав Пасічник.

Лідер луганських бойовиків Пасічник спростував чутки про погіршення його здоров’я.

«Як бачите, я живий, абсолютно здоровий і тому мені здається, що немає абсолютно ніяких підстав для подібних чуток», — сказав Пасічник.

Крім того, ватажок «ЛНР» Пасічник пообіцяв частіше спілкуватися в соцмережі Twitter з передплатниками.

«Мною було прийнято досить непросте рішення, і я зареєструвався у соціальній мережі Twitter. Постійно вести не завжди вистачає часу, деякі моменти я озвучую своїм помічникам з проханням опублікувати це. Найчастіше я і сам пишу ці твіти, я обіцяю тобі як можна частіше бувати в Twitter», -сказав Пасічник.

Як повідомили організатори заходу, на пряму лінію нібито надійшло 1423 звернення від жителів України. Насправді невідомо, чи надходили бойовикам Луганськ дзвінки на території України, або ж дана витівка виявилася поставленим спектаклем.