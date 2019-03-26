В штабі Порошенка обговорюють, які будуть результати екзитпулів – Кочетков

Я виступаю за зміну влади, яку уособлює Президент Порошенко, тому що вважаю цю владу найцинічнішою і підлою за всю історію України.

Поясню на прикладах.

У кампанії 2014 року ПАП обіцяв, в разі своєї перемоги, побудувати фонтан у Житомирі. І не побудував. Навіть заявки на будівництво не подав.

Ось що йому завадило? Загроза нападу Путіна з-за фонтану в Житомирі? Чи президентських повноважень не вистачило, щоб подати заявку в міськраду?

Ні, просто ПАП абсолютно цинічно давав обіцянки, які і близько не збирався виконувати. Фонтан просто наочний. Але це цинічне ставлення стосується всіх його обіцянок – і тих, що в 2014 році, і тих, що щедрою рукою розсипає сьогодні.

ПАП просто не вважає нас тими, перед ким належить відповідати за зобов’язаннями. Як така людина може бути керівником моєї країни? Та ще й повторно?!

Кричущий приклад підлості – це реєстрація Юрія Володимировича Тимошенко. При цьому, у бюлетені свідомо скасовані нумерації кандидатів, щоб ще більше ускладнити виборцям вибір. І по країні розвішують плакати, по дизайну відрізнити від плакатів Юлії Тимошенко, з ідіотськими гаслами типу «Підвищу ціну на газ вдвічі».

До речі, я б точно також вважав кричущою підлістю, якщо б у такій же манері був зареєстрований який-небудь Павло Олексійович Порошенко.

І мій товариш Ян Валетов, переконаний, що ТАТУ – це менше зло, теж вважає висунення Юрія Тимошенко виходом за межі пристойності, про що пише у своїй стрічці. І тому наші відносини зберігатися, незалежно від результатів виборів.

Ще одна подібна підлість – це те, що зараз в штабі Тато обговорюють, який результат оголосити на экзитполе.

Вибори ще не пройшли, а результати екзит-полу у них вже є: Зе – близько 25%, ПАП – близько 20%, ЮВТ – близько 15% або ще менше.

І величезна кількість порохолюбов прекрасно бачить всі ці цинізм і підлість. І нічого не має проти! Начебто пристойні освічені як би патріотичні люди згодні на перемогу свого кандидата з допомогою цинізму і підлості. І їх не бентежить, що це бачать і все навколо.

Відповідно до української влади, отриманої таким чином, і ставлення в світі буде відповідним. І Україні – теж. У НАТО і ЄС ми прагнемо, говорите?

Чесно кажучи, не уявляю, як після виборів зможу протягнути руку порохолюбам, мовчки схвалюють позамежну аморальність свого вождя. Якщо вони програють. Але особливо, якщо ось так от «переможуть».