У Раду внесли законопроект про повну заборону контактних зоопарків і тварин у цирках

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект № 10176 про заборону контактних зоопарків і виступів із залученням тварин у цирках.

Проект закону встановлює такі заборони:

використовувати тварин у пересувних цирках;

використовувати тварин у стаціонарних цирках;

створювати і містити контактні зоопарки;

використовувати піротехнічні засоби для організації дозвілля з тваринами, в тому числі прив’язувати піротехнічні засоби до тварини та інше.

Незважаючи на заборону використовувати тварин у пересувних і стаціонарних цирках, також передбачено табу на виступи з тваринами з використанням вогню. “У зоопарках, цирках і дельфінаріях повинен бути один день в тиждень, коли тварини відпочивають від виступів, дресирування”, – ще одна норма зареєстрованого проекту закону. Крім того, встановлюється, що при дресируванні тварин не можна використовувати електрошок, вогонь, гострі предмети, голодування, нанесення ударів.