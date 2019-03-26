З травня водіїв “евроблях” будуть штрафувати і влаштовувати рейди проти них

З травня водіїв автомобілів європейських номерах почнуть активно відловлювати і виписувати штрафи.

В окремих випадках машини порушників будуть відправляти на штрафмайданчики. Все в рамках нового закону, який істотно посилює відповідальність за прострочену розмитнення автомобілів на єврономерах, який набере чинності менш ніж через два місяці.

Людина не зможе передати таку машину в користування (володіння) іншим особам або розукомплектувати її. Тобто розібрати на запчастини. Буде заборонено використання такого автомобіля для підприємницької діяльності, наприклад, для роботи в таксі. За порушення цих правил передбачено штраф у розмірі 34 тис. грн.

З 24 травня порушникам загрожує штраф від поліції — від 8 500 до 17 000 грн. Митники будуть діяти ще жорсткіше. В залежності від давності прострочення, санкція може досягати 170 000 грн., разом тимчасовим затриманням таких авто. Правоохоронці будуть автоматично отримувати інформацію про всі автомобілі на іноземній реєстрації і зможуть перевіряти терміни їх перебування в Україні.

«Розміри штрафів будуть залежати від кількості днів перевищення встановлених строків транзиту або тимчасового ввезення. За один день прострочення вивезення транзитного авто з території України буде стягнуто 170 грн., за три дні — 850 грн. За місяць незаконного користування автомобілем на єврономерах передбачений штраф у 170 тис. грн. або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду. Поліція отримає право перевіряти особу водія на відповідність з особою, яка ввезла авто. Якщо за кермом виявиться не той ж людина, поліцейський зможе накласти на водія відповідний штраф і повідомити про порушення митних правил у митницю», — розповів партнер АТ «Коларес» Олександр Вовк.

Як розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, правоохоронці щосили готуються до рейдів проти евроблях. Підготовчі заходи на фінальній стадії.

«Патрульна поліція готова. Зараз доопрацьовується система автоматичного обміну інформацією з митною та прикордонною службами. Маючи доступ до цих даних, ми спокійно зможемо залучати до відповідальності порушників. У закон про Нацполиции додали десяту причину зупинки транспортного засобу — для перевірки авто на іноземній реєстрації на можливі порушення. Плюс, якщо у нас вже є дані в базі. Ми однозначно знаємо, які автомобілі порушують, і кого поліцейський зобов’язаний зупинити», — підкреслив Білошицький.