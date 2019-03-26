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З травня водіїв “евроблях” будуть штрафувати і влаштовувати рейди проти них

26.03.2019

З травня водіїв автомобілів європейських номерах почнуть активно відловлювати і виписувати штрафи.

В окремих випадках машини порушників будуть відправляти на штрафмайданчики. Все в рамках нового закону, який істотно посилює відповідальність за прострочену розмитнення автомобілів на єврономерах, який набере чинності менш ніж через два місяці.

Людина не зможе передати таку машину в користування (володіння) іншим особам або розукомплектувати її. Тобто розібрати на запчастини. Буде заборонено використання такого автомобіля для підприємницької діяльності, наприклад, для роботи в таксі. За порушення цих правил передбачено штраф у розмірі 34 тис. грн.

З 24 травня порушникам загрожує штраф від поліції — від 8 500 до 17 000 грн. Митники будуть діяти ще жорсткіше. В залежності від давності прострочення, санкція може досягати 170 000 грн., разом тимчасовим затриманням таких авто. Правоохоронці будуть автоматично отримувати інформацію про всі автомобілі на іноземній реєстрації і зможуть перевіряти терміни їх перебування в Україні.

«Розміри штрафів будуть залежати від кількості днів перевищення встановлених строків транзиту або тимчасового ввезення. За один день прострочення вивезення транзитного авто з території України буде стягнуто 170 грн., за три дні — 850 грн. За місяць незаконного користування автомобілем на єврономерах передбачений штраф у 170 тис. грн. або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду. Поліція отримає право перевіряти особу водія на відповідність з особою, яка ввезла авто. Якщо за кермом виявиться не той ж людина, поліцейський зможе накласти на водія відповідний штраф і повідомити про порушення митних правил у митницю», — розповів партнер АТ «Коларес» Олександр Вовк.

Як розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, правоохоронці щосили готуються до рейдів проти евроблях. Підготовчі заходи на фінальній стадії.

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«Патрульна поліція готова. Зараз доопрацьовується система автоматичного обміну інформацією з митною та прикордонною службами. Маючи доступ до цих даних, ми спокійно зможемо залучати до відповідальності порушників. У закон про Нацполиции додали десяту причину зупинки транспортного засобу — для перевірки авто на іноземній реєстрації на можливі порушення. Плюс, якщо у нас вже є дані в базі. Ми однозначно знаємо, які автомобілі порушують, і кого поліцейський зобов’язаний зупинити», — підкреслив Білошицький.

 

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