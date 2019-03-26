У “Свободі” спростували зв’язок Кошулинського з Януковичем

Речник партії “ВО Свобода” Христина Равлюк спростувала інформацію щодо зв’язку Руслана Кошулинського з “Партією Регіонів” та грі на користь чинного президента Петра Порошенка.

Також у матеріалі було вказано, що бізнес, який належав Руслану Кошулинському, має проблеми з законодавством і це може стати на заваді його політичних амбіцій.

Про ті Христина Равлюк розказала, що Руслан Кошулинський продавши свою частку в підприємстві під час служби у війську, 4 грудня 2015 року, а судова справа з’єднання явилася лише у 2017 році.

Інформація про членство Кошулинського в “Партії регіонів” не відповідає дійсності. Кандидат в президенти України Руслан Кошулинський був і є членом однієї політичної сили – “Свобода”.

Також зазначимо, що за словами речника партії, бізнес доньки Руслана Кошулинського пов’язаність язаний з підтримкою та розвитком українського кінематографа.

“Донька Руслана Кошулинського Іванна є головою Громадської організації «Секретаріат кінопремії «Зоряний Кобзар». Статутна діяльність громадської організації — «підтримка сталого розвитку українського кінематографа». До управління кінотеатром «Зоряний» жодного відношення не має. Співпраця з кінотеатром обмежується проектом створення «Центру Українського Кіноглядача». Це спільна ініціатива кінотеатру і низькі общественных організацій. За цим проектом кінотеатр надає на прохання общественных організацій одне з приміщень для безкоштовних показів фільмів молодих українських кінорежисерів”, – повідомляє Христина Равлюк.