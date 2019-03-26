Доплати на третю дитину: як оформити та отримати гроші

З 1 квітня в Україні збільшується допомога багатодітним сім’ям. Уряд буде виплачувати батькам на кожну третю і наступну дитину щомісяця 1700 грн.

Виплати будуть здійснюватися до тих пір, поки дитині не виповниться 6 років.

Як повідомляє Мінсоцполітики, доплата стосується не тільки тих, хто народив або народить дитину в цьому році. Кожна сім’я, яка має посвідчення багатодітної, має можливість з 1 квітня оформити додаткову допомогу на дитину.

Якщо в сім’ї четверо дітей, двом з яких ще немає 6 років, держава виплатить на кожного з них по 1700 грн. Це додатково до щомісячних 860 грн допомоги при народженні дитини.

В Україні поки налічується 160 000 багатодітних сімей, в яких є діти у віці до 6 років. Уряд для підтримки народжуваності в країні планує до кінця року виплатити таким батькам більше 2,4 млрд гривень фінансової підтримки.

Для того, щоб оформити допомогу на дитину, мамі або татові слід звернутися в найближче відділення соціального захисту населення і написати заяву на отримання грошей. При собі необхідно мати оригінал та копію посвідчення багатодітної сім’ї, без якого оформити допомогу буде неможливо, та свідоцтва про народження дітей.

Виплати будуть здійснюватися через «Укрпошту» або уповноважений державою банк на соціальні виплати за вибором сім’ї. Якщо сім’я отримує щомісячну допомогу при народженні, вона може надати реквізити банківської картки, на яку зараховуються 860 грн. Навіть якщо дитині 5 років, допомога варто оформити через рік держава фінансово підтримає сім’ю, надавши безповоротно 20400 гривень на третю і кожну наступну дитину.