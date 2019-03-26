Під Харковом: мікроавтобус збив одразу трьох людей, є загиблий

На трасі «Харків-Суми» в Харківській області мікроавтобус Volkswagen T5 збив трьох чоловіків, які штовхали машину.

Аварія сталася 25 березня в 20:19, повідомили сьогодні у відділі комунікації поліції Харківської області.

Один з постраждалих, 22-річний хлопець загинув на місці, 26 та 32-річні постраждалі отримали переломи і забої. Їх госпіталізували в лікарню.

Стан здоров’я обох потерпілих задовільний. фото hk.npu.gov.ua Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Винуватцеві ДТП загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, 21 березня в Києві маршрутний автобус №155 збив трьох пішоходів на пішохідному переході біля станції метро Дорогожичі, самого водія побили очевидці аварії. У поліції зазначили, що жінки переходили дорогу на дозволений сигнал світлофора.