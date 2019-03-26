Порошенко: Не Коломойському і не Путіну вирішувати, хто буде українським президентом

Повноваження для обрання президента має виключно український народ. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив президент України, кандидат у президенти Петро Порошенко.

“Впевнений, що 31 березня країна продемонструє відповідальне голосування, результати волевиявлення будуть захищені, вибори будуть вільними, чесними і це дасть нам можливість продовжувати рух вперед і пройти точку неповернення до Радянського Союзу. Обрання проєвропейського президента і парламентські вибори 2019 року та формування проєвропейської коаліції у Верховній Раді дозволять гарантувати прийняття необхідних рішень і впровадження реформ, і забезпечать вільне майбутнє української нації.”, – заявив президент.

Також він додав, що буде робити все можливе, щоб захистити конституційні права українців.

“Не Коломойському і не Путіну вирішувати, хто буде українським президентом. Конституційні повноваження має для цього виключно український народ. І я буду робити все можливе, щоб захистити конституційні права українського народу”, – додав він.