Справа Савченко і Рубана поставили на паузу: що сталося

Колегія суддів Солом’янського районного суду Києва задовольнила клопотання адвокатів Надії Савченко та Володимира Рубана про відвід суддів.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня». Таке рішення колегія прийняла на засіданні 26 березня.

Тепер справу буде передано в Київський апеляційний суд, який визначить інший суд.

Нагадаємо, 14 лютого Чернігівський райсуд задовольнив заяву адвокатів Савченко про відвід суддів і справу було направлено до Чернігівського апеляційного суду для визначення підсудності.

15 лютого Чернігівський апеляційний суд перенаправив питання про підсудність справи до Верховного суду, після чого той передав його в Солом’янський районний суд Києва.

Після цього генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що керівник «Офіцерського корпусу» Володимир Рубан «наосліп» використовував народного депутата України Надію Савченко.

Тим часом сама Савченко зізналася, що дійсно хотіла підірвати Верховну Раду, але не планувала підривати половину Києва. Про це вона повідомила під час засідання Верховного суду України. Савченко також спростувала думку, що вона є агентом ФСБ.