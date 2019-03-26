“Бабуїни чи що?” Киян обурили скульптури левів біля Маріїнського палацу

Багатьом киянам не припали до смаку нові скульптури біля стін Маріїнського палацу. Небайдужі громадяни стверджують, що там поставили не львів, а статую невідомих тварин з порушеними пропорціями.

«Леви Маріїнського — було і стало. Питання: а якщо не могли відремонтувати колишніх — що заважало запросити скульптора, а не доручити виконробу? Або хоча б, принаймні, звозити його в зоопарк? Хоч фото лева йому показати?!» — написала користувач Lola Madino.

«Я тебе зліпила з того, що було… Багато вже публікували відреставрованих львів Маріїнського палацу. Мені здається, це прекрасний приклад розпилу грошей. Старі гіпсові леви були замінені на нові мармурові з Китаю», — написала журналіст Ольга Волкова.

Дане твердження вважала за потрібне прокоментувати глава колективу проектувальників реставрації Лариса Цяук. Вона повідомила, що старі скульптури перебували в поганому стані. Тому їх замінили на мармурові. Виробник — Китай.