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“Бабуїни чи що?” Киян обурили скульптури левів біля Маріїнського палацу

26.03.2019

Багатьом киянам не припали до смаку нові скульптури біля стін Маріїнського палацу. Небайдужі громадяни стверджують, що там поставили не львів, а статую невідомих тварин з порушеними пропорціями.

«Леви Маріїнського — було і стало. Питання: а якщо не могли відремонтувати колишніх — що заважало запросити скульптора, а не доручити виконробу? Або хоча б, принаймні, звозити його в зоопарк? Хоч фото лева йому показати?!» — написала користувач Lola Madino.

«Я тебе зліпила з того, що було… Багато вже публікували відреставрованих львів Маріїнського палацу. Мені здається, це прекрасний приклад розпилу грошей. Старі гіпсові леви були замінені на нові мармурові з Китаю», — написала журналіст Ольга Волкова.

Дане твердження вважала за потрібне прокоментувати глава колективу проектувальників реставрації Лариса Цяук. Вона повідомила, що старі скульптури перебували в поганому стані. Тому їх замінили на мармурові. Виробник — Китай.

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