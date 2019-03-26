ЄС виділив гроші на польські дороги

За виділені кошти мають намір відремонтувати 55 залізничних вокзалів.

Майже 280 млн євро з бюджету ЄС підуть на залізниці й автошляхи Польщі.

Відповідні договори 26 березня підписали в Міністерстві інфраструктури.

“Вокзали нарешті перестануть лякати, вокзали будуть приємним місцем”, – сказав міністр інфраструктури Анджей Адамчик.

За виділені кошти мають намір відремонтувати 55 залізничних вокзалів, а також чотири залізничні лінії. Також підписано договір про часткове фінансування будівництва об’їзної дороги в місті Болькув.

Для ремонту обрані вокзали у восьми воєводствах. Як розповів міністр інвестицій і розвитку Єжи Квецинский, мова йде про комплексної модернізації.

“Всі ці вокзали знаходяться поруч з залізничними лініями, які ми модернізуємо. Отже, це має неймовірне значення, що ми піклуємося не тільки про самих лініях, але і про вокзалах. Тут не йдеться про простій модернізації цих вокзалів. Вони часто стають пересадочними вузлами. Всі вони будуть пристосовані до потреб – Ред.) людей з обмеженими можливостями”, – зазначив він.