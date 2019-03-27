У Вінницькій області сталося ДТП: Машину розірвало навпіл, двоє загиблих

Повідомляється, що аварія сталася близько 17:30. Як встановили правоохоронці, водій іномарки не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником, в результаті чого автомобіль розірвало навпіл. Від отриманих ушкоджень водій і пасажирка загинули.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група та експерти. Причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).