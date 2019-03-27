В Ізраїлі оголосили «червону тривогу»

На півдні Ізраїлю спрацювали сирени тривоги після тривалої перерви у обстріл з сектора Газа.

«У Эшкольском регіональному раді була активована червона тривога», — сказано в повідомленні прес-служби ізраїльської армії.

Після спрацьовування сирени повітряної тривоги військові ідентифікували запуск однієї ракети з сектора Газа по ізраїльській території.

Нагадаємо, 25 березня ізраїльські війська почали наносити удари по сектору Газа. Однією з цілей ВПС Ізраїлю стала секретна штаб-квартира палестинського ісламістського руху.

Рішення про силовому впливі було прийнято у відповідь на ракетний обстріл. Так, військові засікли пуск однієї ракети з сектора Газа по центральній частині Ізраїлю.