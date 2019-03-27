У Запоріжжі спалахнув скандал через таємничої загибелі дівчинки

Батьки 15-річної Анастасії Пелех, яка при загадкових обставинах загинула в Запоріжжі, впевнені, що вбили студентку.

Саме в зв’язку з цим, за словами родичів, слідчий Шевченківського ВП, яка веде кримінальне провадження, не займається розслідуванням.

Крім того, наголошується, що поліцейські тривалий час відмовлялися від зустрічей з батьками дівчинки і адвокатом. Батькові Анастасії в поліції видали лише довідку за фактом смерті дочки, де зазначено, що вона отримала забої кісток і внутрішніх органів.

Вказали також на те, що слідство провело жодних експертиз на наявність алкоголю і наркотиків у крові дівчинки.

Відмовилися вірити у версію з суїцидом і знайомі Анастасії.

Примітно, що за кілька годин до смерті студентка опублікувала у соцмережі прощальну «сторіс». Однак, рідні дівчини наполягають на подальшому всебічному розслідуванні справи.