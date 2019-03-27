Названо найкраще місто для подорожей

Лондон посів перше місце.

Дощовий і суворий місто Лондон випередив Париж і Рим з перших місць у рейтингу кращих “пунктів призначення” для подорожей. Завзяті мандрівники визначали свого фаворита в одному з найпопулярніших ресурсів TripAdvisor.

За інформацією даного сервісу, трійка переможців рейтингу кращих місць для подорожей визначалася завдяки алгоритму, який аналізує мільйони відгуків та рекомендацій на TripAdvisor. Туди входять ресторани та визначні пам’ятки, зібрані за один рік мандрівниками TripAdvisor по всьому світу.

Тому Лондон посів перше місце і став кращим туристичним напрямом в світі у щорічній премії TripAdvisor’s Travellers Choice. Лондон посів друге місце в 2018 році і TripAdvisor заявляє, що його вихід на перше місце може бути пов’язаний з весіллям принца Гаррі і Меган Маркл.

У зв’язку з неминучим появою на світ нової дитини в Лондоні столиця Великобританії може продовжувати пожинати плоди ефекту Гаррі і Меган до 2020 року,– заявила представниця TripAdvisor Хейлі Коулман.