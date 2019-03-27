Ліквідовано долею: нові деталі поповнення «бригади 200» у бойовиків

Бойовик ДНР Сергій Довбня, про смерть якого стало відомо 18 березня 2019 року, виявився жертвою природної смерті.

Про це, як пише блогер Necro Mancer, свідчать дані, виявлені в соцмережах.

Зокрема, про загибель Довбні розповіли в одній з груп забороненої в Україні соцмережі Вконтакте.

Повідомляється, що 32-річний Довбня, який воював на боці бойовиків, у лютому 2019 року вирішив зробити «перезавантаження в своїй голові» і поїхав на заробітки, щоб накопичити грошей на весілля. Повідомляється, що 17 березня він ліг спати і не прокинувся.

Варто зазначити, що інформації про те, в якій країні він перебував на заробітках – немає, проте повідомляється, що тіло доставляли в Україну на авто близько 20 годин. Можна припустити, що мова йде про Росію.

Тим часом в мережі відзначають, що війна і здоров’я несумісні, а також відзначають, що бойовик, який втік від війни, був «ліквідований долею».