Вчені розповіли, коли людство переможе тубрекулез: є одна умова

Туберкульоз є найпоширенішою хворобою по всьому світу, але вчені вважають, що його можна перемогти.

Команда міжнародних наукових співробітників впевнена, що світ може позбавитися від туберкульозу до 2045 року. Станеться це якщо боротьбу з цим захворюванням фінансувати належним чином, пише POLITEKA.

Щорічно реєструється близько 10 мільйонів випадків туберкульозу. Щоб скоротити ці показники, необхідно поліпшити лікування та моніторинг, а також краще інформувати громадськість про захворювання. Фахівці вважають, що настав час запровадити нові способи боротьби з хворобою.

Щорічно реєструється близько 10 мільйонів випадків туберкульозу

Команда міжнародних вчених упевнена, що якщо збільшити фінансування досліджень туберкульозу в кілька разів, то це допоможе викорінити його вже до 2045 року. Справа в тому, що науковим працівникам необхідні нові експерименти та інструменти. Фахівці запевняють, що із-за неефективності лікування у рік помирають приблизно 800 000 чоловік, які страждають на туберкульоз.

Смертність можна скоротити до 200 000 чоловік, але щорічне фінансування обійдеться в 10 мільярдів доларів, а це в 4 рази більше, ніж виділяється зараз.

Смертність можна скоротити до 200 000 чоловік, але щорічне фінансування обійдеться в 10 мільярдів доларів

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Суспільство

Наприклад, миритися з печією, вважаючи її справою життєвої небезпечно — часта печія може вказувати на рак шлунка або стравоходу, а також верхніх дихальних шляхів. За даними організації Public Health England (PHE), записатися на прийом до лікаря потрібно обов’язково, якщо печія або труднощі при ковтанні їжі тримаються протягом трьох і більше тижнів.

Раніше повідомлялося, що у моз розповіли, де в Україні найбільше хворих на туберкульоз. В Україні хворих на туберкульоз найбільше в таких областях, як Одеська, Миколаївська, Херсонська і Дніпропетровська, всьому виною – індустріальне розвиток цих регіонів. Про це повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, причина такої тенденції ховається в тому, що в цих областях багато тюрем, колоній та інших кримінально-виконавчих установ.

«В Одеській області на 10 тисяч осіб населення фіксується 140 осіб, хворих на туберкульоз. Потім йдуть Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська області. Менше хворіють у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях і в місті Києві. Причин такої статистики декілька. У південних областях, які лідирують за кількістю хворих, велика концентрація населення. Також ці регіони найбільш розвинуті в плані індустріалізації. Ще один нюанс – на півдні України було і залишається велика кількість в’язниць, де реєструються нові випадки туберкульозу», – каже Ляшко.

Нагадаємо, що в Україні з’явився сучасний препарат від туберкульозу.

Раніше Hyser повідомляв, що хворих на туберкульоз скоро почнуть лікувати амбулаторно.

Також Hyser писав, що вчені виявили ген, що підвищує шанси розвитку туберкульозу.