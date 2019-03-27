Пес врятував сім’ю від куль ціною власного життя і став героєм

У штаті Техас лабрадор під час стрілянини в Х’юстоні захистив сім’ю від куль ціною власного життя.

У США пес загинув після того, як напав на стрільця, який погрожував його господарям, пише Кореспондент.

Інцидент стався з жителькою Х’юстона, в Техасі. Будинок Лаури Мартінес пограбували вночі 9 березня, злодій забрав коштовності, гроші і одяг її сина. Пізніше жінка запідозрила у крадіжці 17-річного сусіда, так як він виклав у соцмережі фото зниклої капелюсі сина.

Жінка пішла в будинок підозрюваного і спробувала його викрити злочин, а потім повернулася додому на сімейне торжество. Однак молодий чоловік, якого господиня підозрювала у крадіжці, вдерся в дім американки і спробував вистрілити в неї з пістолета.

Пес жінки відчув загрозу і кинувся на злочинця. Завдяки собаці злочинець не зміг точно прицілитися і в підсумку тільки поранив жінку в гомілку, її сина в щиколотку, а дочка дістала кулю поряд з хребтом. Нападник утік.

Meizu 16s отримає нову компоновку камери: з’явилися промо-фото

Технології

Відзначається, що собака також отримала три кульові поранення. Її доставили в госпіталь, проте ветеринари не змогли її врятувати.

Нагадаємо, що пес влаштував погоню за котом, щоб врятувати його. Відповідне відео з’явилося в мережі Facebook.

Напевно всім відома приказка про те, «як кішка з собакою живуть…». Як правило, коли ми вимовляємо ці слова, то ми говоримо про непримиренної ворожнечі між цими тваринами. Однак, дуже часто між кішками та собаками присутня справжня дружба і навіть турбота. Саме це і відображено на відео. Пес постійно «рятує» кішку якщо у неї виникають спори з іншими побратимами, і відносить її в безпечне місце.

Раніше повідомлялося, що Пес врятував господарів, пожертвувавши власним життям. Відданий пес виявив отруйну рептилію в парі метрів від входу в будинок. Йому довелося битиметься з коброю. В Індії у місті Бхубанешвар домашній пес по кличці Тайсон вбив смертельно небезпечну змію у дворі господаря і загинув.

Пес розбудив сім’ю гучним гавкотом посеред ночі. Коли господар далматина Амін Шаріф вийшов у двір, то побачив, як його пес б’ється зі змією. Собака побачила рептилію в парі метрів від входу в будинок і напала на неї. Пес убив змію раніше, ніж господар встиг втрутитися.

Практично відразу собаці стало погано і Амін Шаріф знайшов на морді домашнього вихованця укус. Фахівці, що приїхали на місце події впізнали індійську кобру. Грам її отрути здатний вбити 140 собак. З-за того, що інцидент стався вночі, господареві не вдалося знайти відкриті клініку, щоб вколоти псу протиотруту.

Нагадаємо, що в Мережі з’явилося відео, як собака заколисує дитину.

Раніше Hyser повідомляв, що поліцейські показали, як тренуються службові собаки.

Також Hyser публікував найбільш зворушливі фотографії товариства собак і кішок.