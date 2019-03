Nintendo розробляє дві нові версії Switch: сюрприз для геймерів

Перша модель буде бюджетним варіантом без функції вібрації, а друга буде орієнтована на «завзятих геймерів».

Японська компанія Nintendo, яка спеціалізується на створенні відеоігор та ігрових консолей, працює над двома новими моделями Switch, які можуть бути випущені вже цього літа, повідомляє УНІАН.

Бюджетна версія заради скорочення витрат не буде використовувати функцію вібрації і не отримає знімних контролерів Joy-Con, а саму модель розглядають як наступника застарілої портативної системи Nintendo 3DS. Раніше в цьому році Nikkei повідомив, що Nintendo планує випустити Switch невеликого розміру з акцентом на мобільність. Крім того, японська компанія також почала співпрацю з компанією Sharp, яка буде відповідати за виготовлення дисплеїв для консолей.

Друга модель буде орієнтована на «завзятих геймерів». За даними джерела, це буде щось більше, ніж просте підвищення продуктивності. Switch використовує чотирирічний процесор Tegra X1 від Nvidia, і, якщо Nvidia повернеться до розробки мобільних чіпів для Nintendo, він зможе значно підвищити потужність та ефективність.

Згідно з джерелами, нові пристрої нагадують сімейство PlayStation: більш дешева версія Switch схожа на PS Vita, а професійна — на PS4 Pro. Нові моделі Switch, ймовірно, будуть анонсовані в червні на щорічній виставці індустрії комп’ютерних ігор E3. Вартість нових консолей Nintendo Switch поки не називається.

Раніше повідомлялося, що Nintendo поверне на прилавки мрію дітей 90-х. Свою нову мініатюрну консоль Super Nintendo Entertainment System Classic Edition офіційно анонсувала компанія Nintendo.

Приставка є зменшеною версією класичної 16-бітної SNES, яка користувалася величезною популярністю в 90-х роках минулого століття. Консоль буде поставлятися з 21 передвстановленою класичною грою і надійде в продаж у Європі 29 вересня цього року.

Серед передвстановлених ігор буде присутня така невмируща класика, як Donkey Kong Country, Final Fantasy III, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World і багато інших. Окремо варто виділити Star Fox 2, створену під час ери Super Nintendo, але так і не випущену.

Nintendo зазначила, що SNES Classic Edition, як і NES Classic Edition, стане лімітованим продуктом. Тобто запланована відносно невелика партія пристроїв. Але в компанії запевнили, що SNES Classic Edition буде вироблено більше, ніж NES Classic Edition, щоб уникнути гострого дефіциту, який спостерігався роком раніше.

Оригінальна Super Nintendo Entertainment System (SNES) потрапила на полиці японських магазинів 21 листопада 1990 року під назвою Super Famicom. Роком пізніше, в серпні 1991-го, консоль дісталася до західної аудиторії. За час свого існування легендарна приставка встигла порадувати тисячі дітей по всьому світу.

